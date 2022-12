Kabinet verhoogt kinderopvangtoeslag toch iets meer om inflatie

Werkende ouders die hun kinderen naar de opvang brengen, kunnen hier volgend jaar toch wat meer toeslag voor krijgen. Het kabinet verhoogt de maximale uurtarieven waarvoor toeslag mag worden aangevraagd, bovenop de stijging door de indexatie (de toeslag groeit dan mee met de prijzen).

Omdat de prijzen uiteindelijk verder stegen dan in eerdere ramingen was vastgelegd, groeide de kinderopvangtoeslag nog niet helemaal mee. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) wil dit toch doen, mede op aandringen van de Kamer. Het verhogen van de tarieven is volgens haar belangrijk “om ouders tegemoet te komen voor de hogere inflatie over 2022”.

De maximum uurprijs voor toeslag voor de dagopvang en buitenschoolse opvang gaat daarom verder omhoog van 5,6 procent naar ruim 6,5 procent. Het maximum uurtarief voor de dagopvang wordt daarmee ruim 9 euro, voor buitenschoolse opvang 7,80 euro. Het tarief voor gastouderopvang gaat niet met 3,2 procent, maar met bijna 4,3 procent omhoog naar 6,80 euro.

Bovenop de 225 miljoen die de indexatie al zou kosten, moet het kabinet hier nog eens 57 miljoen euro voor uittrekken.