Mogelijk geschoten tijdens achtervolging auto’s in Brabant

Tussen de Brabantse plaatsen Uden en Boekel heeft maandagavond een achtervolging tussen twee auto’s plaatsgevonden, waarbij mogelijk geschoten is, meldt de politie. Daarbij vielen geen gewonden.

Rond 21.25 uur kreeg de politie melding van een achtervolging tussen twee auto’s. De rit leidde volgens de politie van de Industrielaan in Uden via Volkel naar de Kerkstraat in Boekel. Tijdens de rit is vermoedelijk vanuit de ene auto geschoten op de andere auto.

De bestuurders werden door de politie staande gehouden, en in een van beide wagens werden kogelinslagen aangetroffen, meldt een politiewoordvoerder. Voorlopig vallen geen arrestaties te melden. De politie doet onderzoek naar de aanleiding en toedracht van het incident.