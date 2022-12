Onderzoek: aanpak van uitbuiting door criminelen schiet tekort

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) kunnen criminele uitbuiting onvoldoende aanpakken en Nederlandse slachtoffers niet goed genoeg beschermen, concludeert het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in een nieuw rapport. Naar schatting worden duizenden slachtoffers gedwongen te stelen, drugs te runnen of geld wit te wassen, maar specialisten van de twee diensten komen “zelden met hen in contact”, stelt het rapport van het CKM.

Ook zijn agenten vaak nog niet goed genoeg opgeleid om criminele uitbuiting en slachtoffers daarvan te herkennen, waardoor slachtoffers het risico lopen als verdachten te worden gezien. Slachtoffers willen ook vaak niet meewerken aan onderzoek. Verder leiden signalen die specialisten van mensenhandel krijgen “nauwelijks” tot succesvolle opsporingen en vervolgingen, aldus het rapport. Ook schort het aan de manier waarop de strafrechtketen is ingericht om voor meer opsporingen en vervolgingen te zorgen, zegt het CKM.

Het CKM pleit bij de minister van Justitie voor een landelijke strategie om criminele uitbuiting te bestrijden. Aan de staatssecretaris vraagt de organisatie om gerichte maatregelen te nemen zodat slachtoffers eerder geneigd zijn mee te werken aan onderzoek.

Het CKM deed het onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid na eerder onderzoek. Daaruit bleek dat er “enkele duizenden slachtoffers moeten zijn” die nog niet terug te vinden waren in de officiĆ«le cijfers. Dat zijn vaak kwetsbare Nederlandse jongeren.