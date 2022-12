Onderzoeksraad: veiligheid van digitale systemen moet snel beter

Belangrijke computersystemen moeten snel beter worden beveiligd. De dreiging is groter dan de weerbaarheid, en die kloof wordt steeds groter, waarschuwt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. “Partijen moeten daarom sneller handelen en het tempo op alle relevante gebieden verhogen”, aldus de raad in een nieuwe oproep.

De OVV waarschuwde een jaar geleden voor de gevaren. Aanleiding was een gat in de beveiliging van veelgebruikte software van Citrix. Hackers wisten eind 2019 via dat gat toegang te krijgen tot systemen van gebruikers, zoals overheden en ziekenhuizen. Zulke incidenten zijn mogelijk doordat organisaties kwetsbare software gebruiken, die bovendien niet altijd goed wordt bijgewerkt.

Volgens de Onderzoeksraad willen het kabinet en het bedrijfsleven de aanpak van digitale gevaren verbetering, maar duurt het tot 2026 om dat in de praktijk te brengen. Daarom roept de raad op tot een “voortdurende versnelling van het handelen”.