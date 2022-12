Televisiemaker Han Peekel (75) overleden

Televisiemaker Han Peekel is overleden. Zijn dochter heeft het bericht van de Telegraaf over zijn overlijden bevestigd. Peekel is 75 jaar geworden. Hij overleed op Bali, onverwacht, aldus zijn dochter, aan een hartinfarct rond 18.20 uur Nederlandse tijd.

Peekel was vooral bekend van tv-programma’s als Wordt Vervolgd en TV-monument. In het stripprogramma Wordt Vervolgd, dat van 1982 tot 1997 op televisie werd uitgezonden, mochten kinderen hun favoriete stripfiguur, bijvoorbeeld Donald Duck, nadoen. “Ik ben …, 6 jaar en ik doe Donald Duck na”, klonk het dan, waarna het betreffende kindje dan ging ‘praten’ met de stem van Donald Duck.

Peekel, in 1947 geboren in Rotterdam, was naast tv-maker ook radiopresentator, tv-producent en hij schreef boeken en maakte muziek.

Peekel overleed tijdens een vakantie op Bali, waar hij vaker naartoe ging om de Nederlandse kou te ontlopen, zo zegt zijn dochter. Hij wordt begraven in het familiegraf in Laren, bij zijn vrouw en zijn moeder. Wanneer hij terugkomt naar Nederland en wanneer de uitvaart is, is nog niet bekend.