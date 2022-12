Weeronline: schaatsen op open water zit er deze week niet in

Op enkele opgespoten natuurijsbanen kan er dinsdag al geschaatst worden, maar de ijzers onderbinden op grote plassen of vaarten, dat zit er deze week vrijwel zeker niet in. Dat zegt een meteoroloog van Weeronline. Met temperaturen die plaatselijk daalden tot -9 graden Celsius was het de koudste nacht van het jaar, maar die kou houdt niet lang genoeg aan om verantwoord op open water te schaatsen.

Op het weerstation in De Bilt werd met -7,6 ook de koudste nacht van dit jaar gemeten. Een handjevol ijsclubs verwacht dankzij die vorst dinsdag al open te kunnen gaan voor bezoekers. Het gaat dan met name om onder water gezette skeelerbanen en weilanden waar een ondiep laagje water staat, verwacht Weeronline. Zo is het in Winterswijk, Ammerstol, Doorn en De Lier al gelukt het ijs dik genoeg te krijgen.

“Om ijsbanen op grote schaal open te laten gaan, heb je wel een paar dagen strenge vorst nodig”, aldus Weeronline. “Vanmiddag ligt de temperatuur rond het vriespunt en dan komt er weer een nacht met een paar graden vorst, dat is gunstig voor het ijs. ’s Nachts kan het de komende dagen dan nog wat aangroeien. Maar met name in de kustgebieden zal de temperatuur de komende dagen overdag ook boven nul komen.”

Omdat er droge lucht hangt zijn die hogere temperaturen overdag niet per se slecht voor het ijs, maar met matige vorst in het vooruitzicht groeit het ijs niet hard genoeg om ook op bijvoorbeeld grote plassen te kunnen schaatsen. Komende nacht kan het plaatselijk wel nog hard vriezen, met uitschieters tot -9 in het noordoosten en -3 in het zuidwesten, maar daarna is er vooral sprake van vorst tot een graad of 5 onder nul. Vanaf de nacht van zaterdag op zondag is de kou voorbij en treedt de dooi in.

Weeronline houdt er rekening mee dat de komende dagen meer natuurijsbanen open kunnen gaan, maar daar blijft het vermoedelijk dus bij. “Op slootjes kan het hier en daar mogelijk wel, maar op grote plassen, daar blijft het echt oppassen.” Op veel plaatsen zal het dicht liggen, maar wordt het ijs bij lange na niet dik genoeg om grote aantallen schaatsfans aan te kunnen, aldus de weerdienst. “En als je wel iemand ziet schaatsen, wil dat niet zeggen dat het veilig is.”