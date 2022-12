Weski: OM heeft recht op vervolging ‘gefolterde’ Taghi verspeeld

Bij het opsporen, aanhouden en overbrengen naar Nederland van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, zijn zó veel regels met voeten getreden dat het Openbaar Ministerie het recht op vervolging heeft verspeeld.

Dat betoogde Taghi’s advocaat Inez Weski dinsdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, in het eerste deel van haar meerdaagse pleidooi. In juni eiste het OM een levenslange celstraf tegen Taghi (44). Hij is volgens justitie het brein geweest achter een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Als de rechtbank geen streep zet door de strafvervolging, zoals Weski wil, dan moet er “aanzienlijke strafvermindering” worden toegepast, vindt zij. Taghi was dinsdag zelf niet aanwezig in de rechtszaal.

Nadat hij geruime tijd de meest gezochte persoon van Nederland was, werd Taghi in december 2019 gearresteerd in Dubai. Over de gang van zaken daar en de bemoeienis van de Nederlandse autoriteiten daarmee heeft Weski geen goed woord over. Nadat de politie hem in een villa in Dubai had opgepakt, is Taghi ten prooi gevallen aan foltering en vernedering, aldus Weski. Uiteindelijk is hij “een vliegtuig in gemoffeld” en naar Nederland overgebracht. “Als een gevangen hert”, aldus Weski.

Sinds de “verkapte uitlevering” aan Nederland zit Taghi in voorarrest in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Justitie heeft geen middel onbenut gelaten om Taghi te “framen” als “staatsgevaarlijk”, aldus Weski, om hem op die manier allerlei beperkingen op te leggen en dubieuze opsporingsmethoden “wit te wassen”. Zo werden volgens de raadsvrouw verhalen de wereld in geholpen dat Taghi achter bedreigingen van prinses Amalia en premier Mark Rutte zou zitten en dat hij nauwe contacten onderhield met de moordenaar van cineast Theo van Gogh, Mohammed B. “Alles wordt door elkaar gehusseld, tot een brij van staatsgevaarlijkheid”, aldus Weski. “En het OM laat het allemaal gebeuren.”

Taghi wordt volgens de raadsvrouw ook in verband gebracht met de moorden in de omgeving van Nabil B., de kroongetuige in Marengo. Diens broer Reduan, zijn advocaat Derk Wiersum en zijn adviseur Peter R. de Vries zijn doodgeschoten. Taghi is in geen van die zaken formeel in staat van beschuldiging gesteld, maar de informele verdenking leidt wel tot inperking van zijn vrijheden, aldus Weski.

Weski is tevens de advocaat van twee medeverdachten van Taghi in het Marengoproces. Zij zal ook in februari nog pleiten, over de betrouwbaarheid van de kroongetuige. Het bewijs tegen Taghi c.s. bestaat naast diens verklaringen uit een grote hoeveelheid ontsleutelde cryptocommunicatie. Het vonnis van de rechtbank in het monsterproces wordt in het najaar van 2023 verwacht.