2,4 miljoen mensen zien hoe Argentinië zich voor finale plaatst

Zo’n 2,4 miljoen mensen hebben dinsdag gezien hoe Argentinië zich voor de zesde keer plaatste voor de finale van het WK voetbal, meldt de Stichting KijkOnderzoek (SKO). De tweevoudig wereldkampioen versloeg Kroatië met 3-0 in Qatar.

Daarmee komt de wedstrijd op NPO 1 met stip op plek één in de top 25 van best bekeken programma’s van de avond, aldus de SKO. Lionel Messi benutte een strafschop, nadat zijn ploeggenoot Julián Álvarez tegen de Kroatische doelman Dominik Livaković was gebotst. Álvarez tekende later voor de 2-0 en scoorde even later opnieuw. Argentinië stuit zondag in de eindstrijd op de winnaar van de halve finale tussen Frankrijk en Marokko, die woensdagavond op het programma staat.

NOS Studio WK 22 op NPO 1 kwam met 1,4 miljoen kijkers op plek 2 in de kijkcijfertop, gevolgd door het RTL Nieuws om 19.30 uur, dat met 1,3 miljoen kijkers de top 3 completeert. Het NOS Journaal van 20.00 uur, dat meestal de lijst aanvoert, werd door 1,2 miljoen mensen bekeken op NPO 2 en belandde daarmee op plek 5. Het best bekeken SBS6-programma was wederom De Oranjewinter, dat met 908.000 kijkers op plek 9 eindigde.