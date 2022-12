Boeren voeren actie bij bijeenkomst met Adema in Drachten

Een groep boeren met tractoren heeft een bijeenkomst van belangenorganisatie LTO Noord in Drachten aangegrepen om actie te voeren. Minister van Landbouw Piet Adema is er uitgenodigd als hoofdspreker. Actievoerders togen woensdagochtend met hun tractoren naar het plein voor schouwburg De Lawei in de Friese plaats, waar de bijeenkomst wordt gehouden.

Volgens actiegroep Agractie, die zelf niet betrokken zegt te zijn maar wel de boodschap doorgeeft, vragen de actievoerders aandacht voor de problematiek van zogeheten PAS-melders. Dat zijn boeren die voor een deel van hun bedrijf zonder de benodigde natuurvergunning zitten. Onder de oude stikstofregels hadden ze zo’n vergunning niet nodig als ze hun bedrijf uitbreidden met bijvoorbeeld meer koeien. Een melding volstond.

Sinds 2019 zijn zulke uitbreidingen wel vergunningsplichtig. In dat jaar werd het Programma Aanpak Stikstof (PAS) buiten werking gesteld door de Raad van State, die de stikstofaanpak veel te vrijblijvend vond en daarmee in strijd met Europese natuurbeschermingswetten. Een groep boeren is daardoor tussen de wal en het schip beland.

Op foto’s en beelden waren enkele tientallen tractoren te zien. De protesterende boeren willen ook aan LTO duidelijk maken dat die de belangen van de sector niet mag “verkwanselen”. Verder zijn ze boos over de “wild-west-opkoop” van boerenbedrijven door onder meer Schiphol, dat naarstig op zoek is naar ‘stikstofruimte’.

LTO Noord meldt in een aankondiging dat het “een spannende tijd” is en dat de Nederlandse landbouw “voor grote veranderingen” staat. “We hebben behoefte aan toekomstperspectief, maar hoe dan? Daarom kijken we op deze dag met een positieve blik naar de toekomst”, aldus de organisatie. Ook de top van LTO Nederland is aanwezig in Drachten.