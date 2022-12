CBS: nog steeds minder CO2-uitstoot door lager gasverbruik

De uitstoot van broeikasgassen was in het derde kwartaal van dit jaar lager dan in dezelfde periode in 2021. Het gaat om een vermindering van 4 procent in uitstoot, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. De daling is vooral te verklaren doordat de landbouw en de industrie minder aardgas verbruikten vanwege de hoge prijzen.

Bovendien was er van juli tot en met september veel zon. Daardoor hoefden tuinders minder kunstmatig te verlichten. Ook dat scheelde in het aardgasverbruik. De elektriciteitssector stootte wel 14 procent meer broeikasgassen uit, afkomstig uit aardgas- en kolencentrales. Dat kwam onder meer omdat de vraag naar elektriciteit vanuit andere Europese landen groot was.

Het is de derde daling op rij dit jaar. In het eerste en tweede kwartaal van 2022 daalde de uitstoot in vergelijking met een jaar eerder respectievelijk zo’n 11 en 9 procent, meldde het CBS destijds. Ook toen waren de vermindering van het aardgasverbruik en het zachte weer de oorzaken.

Of Nederland op weg is het doel te halen om dit jaar 25 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990 is nog niet te zeggen, vertelt een woordvoerder van het CBS. Door een uitspraak van de Hoge Raad is Nederland sinds 2020 verplicht zich te houden aan deze zogenoemde Urgenda-doelstelling. In 2020 lukte dat – mede door de coronacrisis en het warme weer. In 2021 niet, toen was de uitstoot zo’n 24 procent lager dan in 1990, berekende het CBS.

Ondanks de lagere uitstoot dit kwartaal, ziet het CBS dat in bijna alle sectoren de productie hoger lag. De Nederlandse luchtvaart stootte wel 19 procent meer uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toch is de sector niet op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis in 2019. De zeevaart en het wegvervoer hebben dit jaar minder CO2 uitgestoten vergeleken met 2021.

Hoeveel huishoudens precies uitstoten is voor het CBS lastig te bepalen. Dat komt omdat het statistiekbureau niet de maandcijfers van het energieverbruik in de gebouwde omgeving ontvangt. Als mensen dus plotseling besluiten de thermostaat lager te zetten, ondanks dat het koud is buiten, is dat niet direct in de berekening terug te zien. Dat wordt later verwerkt in de cijfers.