Harbers trekt 15 miljoen euro uit voor luchthaven Bonaire

Het kabinet trekt 15 miljoen euro uit voor de luchthaven op Bonaire. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft daar woensdag een akkoord voor ondertekend op het eiland. Het is de bedoeling dat er in totaal 50 miljoen euro wordt ge├»nvesteerd in ‘Flamingo Airport’, zoals het vliegveld ook wordt genoemd. Bonaire trekt er zelf nog ruim 6 miljoen euro voor uit.

Van het geld wordt onder meer de terminal uitgebreid. Ook gaat de luchthaven meer voldoen aan internationale veiligheidsregels. Verder wordt rekening gehouden met de komst van elektrische vliegtuigen in de toekomst.

Bonaire is een zogeheten ‘bijzondere gemeente’ van Nederland. Daarom is ook het Rijk verantwoordelijk voor het vliegveld. Per jaar maken ruim 400.000 passagiers gebruik van het vliegveld. Vooral van en naar de andere Caribische eilanden is veel vliegverkeer.

Volgens Harbers kan de luchthaven “beter inspelen op internationale veiligheidseisen” dankzij de investering. Ook is de minister “blij dat Bonaire met dit plan wordt voorbereid op de duurzame luchtvaart van de toekomst”. Juist vanwege het grote aantal korte vluchten met weinig passagiers naar andere Caribische eilanden, leent het vliegveld zich hier volgens de minister goed voor.