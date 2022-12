Hoe besparen op de boodschappen nu alles steeds duurder wordt?

De boodschappen behoren bij veel mensen tot de grootste maandelijkse kostenpost. Zeker nu de prijzen blijven stijgen. In twintig jaar tijd zijn de boodschappen volgens spaarplatform Raisin met 23,5 procent gestegen. De grootste stijging was in het afgelopen jaar te zien. Ondertussen zijn de salarissen er nog niet echt op vooruit gegaan. De koopkracht daalt dan ook sterk. Op veel vaste lasten heeft men weinig grip. De boodschappen zijn echter één van de dingen waar wel op bespaard kan worden. Maar hoe bespaart men op de boodschappen nu alles steeds duurder wordt?

Zoek een discount supermarkt

Waar is een supermarkt in de buurt van mijn locatie? De dichtstbijzijnde zal vast prima zijn. Het maakt dan niet uit welke supermarkt het is. Althans, zo heerst vaak de gedachte. Vergeet echter niet dat de prijsverschillen in supermarkten erg groot kunnen zijn. Het kan bijvoorbeeld al heel veel geld schelen door bij een discounter boodschappen te doen. Er is er altijd wel één in de buurt. Misschien moet er iets verder gefietst worden, maar dat is financieel gezien echt wel de moeite waard.

Doe slechts één keer per week boodschappen

Er zijn genoeg mensen die dagelijks even de supermarkt inlopen. Toch nog iets vergeten. Even een kleine boodschap halen. Of misschien zelfs dagelijks eten halen. Ongemerkt vliegen de euro’s dan echter uit de portemonnee. Vaak lopen de bedragen op tot in de tientallen euro’s. Gewoon voor de extraatjes. Bereken maar eens hoeveel er maandelijks wordt uitgegeven tijdens deze kleine boodschappen. Dat is waarschijnlijk enorm schrikken.

Dit is ook niet zo gek. Supermarkten zijn erop berekend om consumenten te verleiden. Dat hoort ook. Hierdoor is men sneller geneigd om meer mee te pakken dan nodig of waar ze voor kwamen. Deze kosten kunnen eenvoudig bespaard worden door slechts één keer per week boodschappen te doen.

Maak een boodschappenlijstje

Ga nooit zonder boodschappenlijstje op pad. Ook dan zijn de verleidingen vaak te groot. Bovendien is de kans groot dat er dingen vergeten worden. Zo wordt er ongelooflijk veel geld uitgegeven aan dingen die eigenlijk niet nodig zijn en zijn de belangrijkste spullen nog altijd niet in huis.

Naar de supermarkt? Doorzoek dan eerst de voorraadkast, de koelkast en de vriezer. Het kan helpen om een standaard schema in de voorraadkast te hangen. Schrijf hierop wat standaard in huis moet liggen. Denk aan minimaal drie rollen toiletpapier, een pot appelmoes, et cetera. Zo ziet men in één oogopslag wat er mist en wat er dus bijgehaald moet worden. Gestructureerd boodschappen doen bespaart heel veel geld.

Contant betalen

Het is misschien niet meer echt van deze tijd om contant te betalen. Het kan echter wel helpen om meer inzicht te krijgen in de financiën. Pin elke week geld en laat het bankpasje thuis. Hierdoor wordt er minder snel iets extra’s meegenomen omdat er gewoon niet meer uitgegeven kan worden. Bovendien is duidelijk wat er elke week aan boodschappen wordt uitgegeven.