Kinderen in asielopvang Amsterdam door noodoplossing toch school

Amsterdam neemt maatregelen om alle asielzoekers tussen de 5 en 11 jaar naar school te laten gaan, meldt de gemeente. Er is een wachtlijst ontstaan door de toename van het aantal vluchtelingen en COA-noodopvanglocaties in de stad. Volgens wethouder Marjolein Moorman gaat het om een noodoplossing om te voorkomen dat kinderen te lang op een wachtlijst staan.

Amsterdam spreekt van een zogenoemde tussenvoorziening. De kinderen maken hier kennis met het Nederlandse onderwijs en krijgen les in hun eigen taal en in het Nederlands. Ze leren onder meer rekenen. Ook is er aandacht voor hun mentale gezondheid, meldt de gemeente.

“Het uitgangspunt blijft om alle kinderen in de toekomst meteen nieuwkomersonderwijs te geven”, aldus de gemeente. “Maar met de huidige wachttijden is dat niet realistisch. De tussenvoorzieningen bieden een tijdelijke oplossing in het belang van de ontwikkeling van de kinderen.”

De gemeente is een wervingscampagne begonnen om leerkrachten en begeleiders aan te trekken.