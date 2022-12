Marokkaanse ambassade: vier feest met respect voor anderen

Iedereen heeft het recht om de overwinning van zijn land, of favoriete team te vieren mits dat gebeurt met “volledig respect voor de omgeving en achting voor anderen”. Dat laat de Marokkaanse ambassade in Nederland weten aan het ANP op de dag dat Marokko tegen Frankrijk speelt om een plek in de finale op het WK voetbal in Qatar.

Eerder liepen overwinningsfeesten van Marokko-supporters uit op rellen en moest de politie ingrijpen in de grote steden. Ook nu weer nemen steden maatregelen om ongeregeldheden te voorkomen. Frankrijk en Marokko trappen woensdagavond om 20.00 uur af.

Dat het elftal zover is gekomen op een eindtoernooi, en als eerste Afrikaans en Arabisch team ooit in de halve finale staat, betekent volgens de ambassade dat het elftal op dit moment niet alleen een land maar ook een hele regio en een continent vertegenwoordigt.

Het succes van de Marokkanen is te danken aan “een combinatie van talent, zelfvertrouwen, optimisme en wijsheid van de spelers”, aldus de ambassade. Daarnaast worden de prestaties toegeschreven aan toewijding van de Marokkaanse voetbalbond en de inzet van de spelers. “Marokko’s betrokkenheid bij sport, en met name bij voetbal, begint zijn vruchten af ​​te werpen.” De Marokkaanse voetballers die succes hebben in het buitenland noemt de ambassade een inspiratie voor de jeugd.