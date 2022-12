Politie vermoedt opzet bij explosie Rotterdamse kapsalon

Een kapsalon aan de Schiedamseweg in Rotterdam-West is in de nacht van dinsdag op woensdag getroffen door een explosie. De politie houdt rekening met opzet. Na de ontploffing ontstond een brand. Niemand raakte gewond, meldt de politie.

Hoe de explosie is veroorzaakt en wie erbij betrokken zijn, wordt nog onderzocht. Volgens de politie was het pand niet eerder doelwit. De deur en winkelraam van het pand zijn verwoest. Enkele omwonenden van de kapsalon moesten enige tijd hun huis uit. Zij konden terugkeren nadat de brand was geblust.

De eigenaar van de getroffen kapsalon is volgens de overlevering de naamgever van de inmiddels internationaal bekende populaire schotel de kapsalon. Het is in 2003 ontstaan toen hij bij een verderop gelegen shoarmazaak een gerecht liet samenstellen met daarin zijn favoriete ingrediƫnten.

De kapper bestelde de schotel zo vaak dat het door de eigenaren van de shoarmazaak de naam ‘kapsalon’ kreeg. Het calorierijke gerecht bestaande uit vlees, friet, saus, gesmolten kaas en bovenop salade werd populair en is in veel Nederlandse en Belgische restaurants te bestellen. Ook in IndonesiĆ« en Nepal heeft het gerecht zo zijn liefhebbers.