Een vreemdeling met een verblijfsvergunning in een EU-lidstaat kan geen inreisverbod krijgen voor de EU. Die uitspraak heeft de Raad van State (RvS) woensdag gedaan.

De uitspraak werd gedaan naar aanleiding van een rechtszaak van een Nigeriaanse man met een verblijfsvergunning in Luxemburg. In Nederland werd hij veroordeeld voor onder meer het bezit van harddrugs en witwassen, zo meldt de RvS. Van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moest de man daarom de EU onmiddellijk verlaten en mocht hij de EU tien jaar niet inreizen. Luxemburg besloot de verblijfsvergunning van de man echter niet in te trekken.

“Als de vreemdeling in een andere EU-lidstaat al een verblijfsvergunning heeft, moet de staatssecretaris aan die lidstaat vragen het verblijfsrecht van de vreemdeling in te trekken”, aldus de RvS. “Als de andere lidstaat het verblijfsrecht van de vreemdeling niet wil intrekken of niet binnen een redelijke termijn reageert, moet de staatssecretaris het inreisverbod intrekken.”

De Nigeriaanse man houdt nu de toegang tot alle EU-lidstaten, omdat hij geen Europees inreisverbod mag krijgen vanwege zijn verblijfsvergunning in Luxemburg. Momenteel is het niet mogelijk om een inreisverbod uit te vaardigen dat alleen voor Nederland geldt. Volgens de RvS is dat aan de wetgever om dat eventueel te veranderen.