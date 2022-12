Veel mensen op de been in Den Haag na WK-verlies Marokko

In de Haagse Stortenbekerstraat (Schilderswijk) zijn veel mensen op de been na het verlies van Marokko van Frankrijk op het WK. Er werd korte tijd ook vuurwerk afgestoken, vooral in de kleuren rood en groen van de Marokkaanse vlag, zo neemt een ANP-verslaggever waar.

In een toespraak van de jongeren op straat zijn onder meer de politie en de buurtvaders bedankt. Er zijn honderden mensen aanwezig om hun waardering uit te spreken voor hun ploeg.

De politie is aanwezig in de buurt. Na eerdere WK-wedstrijden van Marokko ontstonden er in verschillende steden rellen.

De politie geeft aan dat het woensdagavond rustiger op straat is dan voorgaande keren. Her en der zijn er wat groepjes mensen op straat, maar geen incidenten, aldus een woordvoerder.