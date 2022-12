Voorlichtingscampagne rondom vuurwerk van start

Onder de noemer #Veiligvieren lanceren vuurwerkliefhebbers en de vuurwerkbranche een voorlichtingscampagne “om de aankomende jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen”, aldus de partijen woensdag. Onderdeel van de campagne is een speciale app, waarmee een gratis cursus te volgen is hoe je veilig siervuurwerk kunt afsteken.

In de app zit ook een zogenoemde vuurwerkwijzer, die aangeeft welk siervuurwerk dit jaar verkocht en afgestoken mag worden. Volgens Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLV) en de vuurwerkbranche is hier, na twee jaar met een tijdelijk vuurwerkverbod wegens corona, nog veel onduidelijkheid over.

De #Veiligvieren-campagne is de komende weken te horen op de radio en online te zien op verschillende socialmediakanalen.