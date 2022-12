VVD wil bezuinigen wegens stijgende rente, maar zegt niet waarop

De VVD vindt dat het kabinet moet bezuinigen om de verwachte hogere uitgaven aan rente op de staatsschuld op te vangen. Maar waar dan precies minder geld aan moet worden uitgegeven, wil financieel woordvoerder Eelco Heinen van de grootste regeringspartij ondanks aandringen van andere partijen niet zeggen.

De oplopende rente kost de staatskas de komende jaren structureel tot wel 9 miljard euro extra, zo schetste minister Sigrid Kaag (Financiƫn) onlangs in de Najaarsnota. Tijdens het debat over die laatste bijstelling van de begroting stelde Heinen dat niet lastenverzwaringen maar bezuinigingen wat hem betreft de beste oplossing zijn voor dat probleem.

Onder andere PvdA-leider Attje Kuiken probeerde Heinen te verleiden tot uitspraken over waar hij dan op wil beknibbelen. Zij wil naar eigen zeggen duidelijk hebben wat “de gewone man” daar dan precies van gaat merken. Maar Heinen wilde daar niet op vooruitlopen. Pas in het voorjaar beslist het kabinet over dekking voor de stijgende rentelasten. De VVD’er wil slechts “de kaders schetsen”.

Over de nog ongedekte extra uitgaven aan het prijsplafond voor gas en elektriciteit, voorlopig geschat op 7,5 miljard euro, oordeelt de VVD minder streng. Dat zijn eenmalige extra kosten waarvoor niet structureel hoeft te worden bezuinigd. Maar ook hier pleit de partij voor spaarzaamheid boven extra lasten. Meevallers mogen niet zomaar worden uitgegeven, aldus Heinen.