Zoetermeer kijkt naar kerstvakantie voor weghalen Mandelabrug

De gemeente Zoetermeer stuurt er op aan de A12 in de kerstvakantie enige tijd af te sluiten zodat een deel van de Nelson Mandelabrug ontmanteld kan worden. Dat zei de projectleider van de gemeente woensdag tijdens een persgesprek. De stremming van de snelweg zal naar verwachting een paar dagen duren. De werkzaamheden aan de brug moeten volgens de gemeente uiterlijk 15 januari zijn afgerond.

Begin december sloot Zoetermeer de brug over de A12 op stel en sprong omdat er mogelijk sprake was van instortingsgevaar. Aanleiding waren twee onderzoeken naar scheuren in de constructie. De Nelson Mandelabrug is een belangrijke verbinding voor de stad en de enige manier om onder meer op station Zoetermeer te komen. Naast de A12 gaan ook een spoortraject en de RandstadRail onder de brug door.

Om de veiligheid te kunnen garanderen komt er een een ondersteuningsconstructie onder een deel van de brug. De kap en het brugdek die boven de A12 hangen worden ontmanteld. “Om de verbinding te herstellen komt over de A12 een vervangend brugdeel. De scheurvorming in de brug wordt continu gemonitord en de alarmering blijft bestaan zodat, indien nodig, Rijkswaterstaat en alle andere partijen tijdig gewaarschuwd kunnen worden als zich veranderingen voordoen”, zo meldde de gemeente eerder.

De brugdelen boven de A12 worden inclusief glazen overkapping opgetild en verplaatst naar een stuk groen langs de snelweg. Daar blijft het ontmantelde deel enige tijd liggen, totdat dat wordt afgevoerd en elders wordt gedemonteerd en opgeslagen. De gemeente bekijkt nog in hoeverre delen van de brug behouden kunnen worden.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat de kerstvakantie zeker een optie is om de rijksweg af te sluiten voor de werkzaamheden, maar geeft ook aan dat daar nog geen knoop over is doorgehakt. “Dat is een van de data die circuleren. Er wordt wel gekeken naar dat soort verkeersluwe periodes, maar het kan nog alle kanten op.”