3,2 miljoen mensen zien WK-wedstrijd Frankrijk en Marokko

De strijd tussen Frankrijk en Marokko voor een finaleplek op het WK voetbal is woensdag door 3,2 miljoen mensen bekeken op NPO 1, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee staat de wedstrijd in het Al Bayt-stadion bovenaan de top-25 van best bekeken programma’s van woensdag.

Regerend wereldkampioen Frankrijk won de wedstrijd met 2-0. Theo Hernández opende in de 5e minuut de score en invaller Randal Kolo Muani scoorde in de 79e minuut. Frankrijk strijdt zondag met Argentinië om de wereldtitel. Marokko voetbalt zaterdag tegen Kroatië om de derde plaats.

Ook plaats 2 in de kijkcijferlijst betreft een programma rondom het WK voetbal in Qatar. NOS Studio WK 22 werd door 1,8 miljoen mensen bekeken op NPO 1. De talkshow De Oranjewinter op SBS6 komt met 922.000 kijkers op plek 9.