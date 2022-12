Code oranje voor kustprovincies vanwege gladheid

Het KNMI heeft voor de kustprovincies code oranje afgegeven vanwege de gladheid. In die provincies is het verraderlijk glad door ijzel als gevolg van regenbuien die vallen op een bevroren ondergrond, aldus het KNMI. Elders in het land kan het plaatselijk glad zijn.

Komende nacht wordt het vanuit het noordwesten droog, maar kan het verraderlijk glad blijven doordat de natte weg bevriest. De gladheid houdt tot het einde van de ochtend aan.

Rijkswaterstaat adviseert mensen die toch de weg op gaan extra alert en voorzichtig te zijn. “Onze strooiwagens staan paraat en strooien waar nodig”, aldus Rijkswaterstaat.