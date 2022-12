Geen concrete signalen over misstanden porno, wel nader onderzoek

De Nederlandse autoriteiten zien na een eerste inventarisatie “geen concrete signalen” over misstanden bij de productie van porno in ons land. Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz zei dat tijdens een debat in de Tweede Kamer. Ze zegt wel de zorgen van Kamerleden hierover te delen. Daarom komt er een nadere verkenning, waarbij ook het ministerie van Sociale Zaken wordt betrokken, aldus de minister.

De eerste inventarisatie is bij politie en justitie gedaan, naar aanleiding van een grootschalig onderzoek in Frankrijk. Daarin kwam naar voren dat misbruik, seks met minderjarigen, verkrachting en andere vormen van geweld wijdverbreid zijn in de Franse porno-industrie. CDA en SGP vrezen dat de situatie in Nederland net zo erbarmelijk is. Ze pleiten naar aanleiding hiervan voor strengere controles en een hardere aanpak van daders.

Yeşilgöz zegt dat in de nadere verkenning ook zeker contact wordt opgenomen met de Fransen. Ze verwacht de Kamer begin volgend jaar te informeren over alle uitkomsten.

De SGP zou het liefst een totaalverbod willen op de porno-industrie. Andere partijen van links tot rechts willen dat misstanden worden aangepakt. Kamerlid Mirjam Bikker van de ChristenUnie zou daarnaast graag zien dat de minister kijkt naar het verhogen van de minimumleeftijd van mensen die in pornofilms meedoen. Die ligt nu op achttien jaar. Ook maakt ze zich zorgen over de impact van gewelddadige porno op jongeren die dat zien. Anne Kuik van het CDA deelt die zorg. Zij benadrukt dat voorkomen moet worden dat “geweld wordt genormaliseerd”.

De minister is het met de Kamerleden eens dat beter moet worden voorkomen dat minderjarigen in aanraking komen met “schadelijke content”. Het is nu heel makkelijk voor kinderen om daar toch bij te komen, omdat online amper controle op leeftijd is.

Kamerlid Hanneke van der Werf (D66) deelt de verontwaardiging over misstanden in de porno, maar ze waarschuwt dat door de nadruk hierop de indruk zou kunnen ontstaan dat seksueel misbruik een soort “exotische dreiging” zou zijn. Terwijl de meeste daders juist heel dicht bij de slachtoffers staan, aldus Van der Werf. Vaak gaat het om familieleden. “Juist over dat taboe moeten we meer spreken.” Met name onder jongeren die slachtoffer worden van misbruik ziet het D66-Kamerlid dat zij het vaak moeilijk vinden om erover te praten. Ze zou graag zien dat de drempel daarvoor omlaag gaat. Als voorbeeld wees ze op speciale centra voor slachtoffers van seksueel geweld in Vlaanderen. De slachtoffers kunnen daar bovendien met voorrang psychische hulp krijgen.