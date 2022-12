Hele avond kans op verraderlijke gladheid

Weeronline waarschuwt donderdag voor verraderlijke gladheid. Aan het eind van de middag en in de avond trekken vanuit het noorden en noordwesten enkele regenbuien over het land. De buien brengen regen op een bevroren ondergrond, waardoor het verraderlijk glad kan worden door ijzel.

De eerste buien hangen momenteel boven de Wadden, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Lokaal kan het al spekglad zijn. Halverwege de avond kunnen buien ook het midden en zuidwesten van het land aandoen. De kans op een ijzelbui is volgens Weeronline klein in het zuidoosten en mogelijk is de lucht daar koud genoeg om een lichte sneeuwbui op te leveren.

Aan het eind van de avond wordt het droog, maar het kan tot vrijdagochtend plaatselijk erg glad zijn door bevriezing van natte wegen. Wie de weg opgaat, doet er goed aan voorzichtig te zijn.