Hoe financier je onvoorziene verbouwingskosten?

Plannen maken voor een verbouwing of voor verduurzaming van je woning, dat is vaak heel leuk. Maar tijdens de uitvoering kun je soms onaangenaam verrast worden omdat de kosten hoger uitvallen dan je dacht. Hoe voorkom je dat? En als dat toch gebeurt, hoe financier je dan de extra kosten?

Om een goede inschatting te maken van de verbouwingskosten is een duidelijke begroting essentieel. Maak je plannen dus zo concreet mogelijk en spreek voor de verbouwing goed door wat je wilt en wat de aannemer of vakman daarvoor moet doen. Die kan dan een offerte maken waarin werkzaamheden, producten en prijzen overzichtelijk gepresenteerd worden. Ook zaken als montage, afwerking, onderaannemers en btw moeten in de prijsopgave terug te vinden zijn. Laat bovendien een planning in de offerte opnemen en spreek één vaste prijs af voor de complete klus. Om misverstanden te voorkomen kun je het beste alle afspraken vastleggen op papier, compleet met handtekeningen voor akkoord.

Onverwachte kosten

Houd er wel rekening mee dat een aannemer in zijn offerte een slag om de arm zal willen houden, omdat hij niet precies kan weten hoe de verbouwing verloopt. Er kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor er extra materiaal, werk of tijd nodig is om alles in goede banen te leiden. Of de prijzen van bouwmaterialen stijgen nog na het opstellen van de offerte. De verbouwing wordt dan duurder. Neem daarom altijd een post voor onvoorziene kosten op in je begroting. Vereniging Eigen Huis gaat daarbij uit van 10% van het verbouwingsbudget. Heb je niet genoeg in kas en ben je op zoek naar een financiering voor je verbouwing? Met een goede begroting kun je beter vaststellen wat een reëel leenbedrag is. Je voorkomt dan dat je later bij moet lenen.

Spaargeld voor extra kosten

Maar stel dat je onverhoopt toch over je verbouwingsbudget heen gaat. Hoe financier je dan die extra kosten? Als je nog genoeg spaargeld hebt, kun je ze uit eigen zak betalen. Je spaart in dat geval de maandelijkse kosten van een hypotheek of lening uit en bent het voordeligst uit. Maar zorg er wel voor dat je altijd een financiële buffer houdt. Die is nodig voor onverwachte uitgaven, voor reparaties of vervanging van je auto, witgoed en inboedel en voor onderhoud aan je woning. Spaar je voor een specifiek doel zoals een sabbatical of de studie van je kind? Dan gebruik je dat spaargeld natuurlijk niet.

Hypotheek verhogen?

Veel mensen hebben de verbouwing gefinancierd door hun hypotheek te verhogen. Voor een dure verbouwing kan dat een prima financieringsvorm zijn. Maar is dat ook zo als je alleen je extra verbouwingskosten wilt financieren? Als je je hypotheek verhoogt, krijg je te maken met bijkomende kosten want je betaalt ook voor hypotheekadvies, een taxatie en de notaris. Bij een verbouwing van 50.000 euro zijn die bijkomende kosten misschien nog relatief. Maar als je voor je verbouwing 5.000 of 10.000 euro tekortkomt, dan wegen die bijkomende kosten zwaar. Laat daarom altijd uitrekenen of je in dat geval niet voordeliger uit bent met een persoonlijke lening. Het kan ook zijn dat je onvoldoende overwaarde hebt om de hypotheek te verhogen. Zeker als je de verbouwing in eerste instantie al met een hogere hypotheek had gefinancierd, heb je al een flink deel van je overwaarde gebruikt.

Hoge totale kosten

Een hypotheek verhogen lijkt gunstig omdat hypotheekrente doorgaans lager is dan de rente op een lening. Bovendien kun je kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek. Omdat je dan alleen rente betaalt, vallen je maandlasten laag uit. Maar let op. De hypotheek loopt vaak 30 jaar. Al die jaren betaal je rente waardoor je totale kosten wel hoog worden. En met een aflossingsvrije hypotheek is de rente niet fiscaal aftrekbaar, want daarvoor moet je het leenbedrag stapsgewijs binnen 30 jaar aflossen. En dan: aflossingsvrij is een hypotheek natuurlijk niet echt. Aan het eind van de looptijd moet je toch over de brug komen. Heb je daar dan het geld voor of moet je je huis verkopen? Tussentijds aflossen op de hypotheek kan wel, maar die mogelijkheid is vaak beperkt tot maximaal 10% van het hypotheekbedrag per jaar.

Lening voor extra verbouwingskosten

Als je geen spaargeld hebt en je de hypotheek niet wilt of kunt verhogen, kun je voor je extra verbouwingskosten ook een persoonlijke lening afsluiten. Je leent dan een bedrag in een keer en lost dat af binnen een bepaalde looptijd. De rente staat vast waardoor je maandbedrag gelijk blijft. Je weet dus precies wat de kosten van de lening zijn en wanneer je klaar bent met aflossen. Tussentijds extra inlossen mag vrijwel altijd boetevrij. Je bent dan sneller van je lening af.

Hogere maandlasten, geen extra kosten

De looptijd is bij een lening korter dan bij een hypotheek en je moet verplicht aflossen. Daardoor zijn je maandlasten hoger. Maar het voordeel is dat je geen schuld hebt aan het eind van de looptijd én dat de rente fiscaal aftrekbaar is, zolang je het geld maar besteedt aan woningverbetering. Bovendien heb je met een persoonlijke lening geen bijkomende kosten voor een taxatie en de notaris, want daar wordt niet naar gevraagd. Ook is het advies kosteloos, terwijl je voor hypotheekadvies wel betaalt. En nog een voordeel: je lening kan al binnen twee dagen na aanvraag op je rekening staan. Op een hypotheekaanvraag moet je soms wel zes weken wachten.

Lening oversluiten?

Had je je verbouwing al gefinancierd met een persoonlijke lening en heb je nu een extra bedrag nodig vanwege de gestegen kosten? Je kunt dan je bestaande lening oversluiten als de rente op de nieuwe lening lager is. Je betaalt die lagere rente dan over het totale leenbedrag. Is de rente op de nieuwe lening juist hoger? Dan kun je vaak beter de bestaande lening door laten lopen en daarnaast een aparte lening afsluiten voor de onvoorziene verbouwingskosten.

Het juiste leenbedrag

Ben je op zoek naar een financiering voor de verbouwing? Probeer dan een juiste inschatting te maken van het leenbedrag door een goede begroting te maken en rekening te houden met onvoorziene kosten. Krediet.nl is een adviseur en bemiddelaar in consumptieve leningen. Zij zien dat ruim 30% van de klanten met een verbouwingslening na verloop de lening wil verhogen. Ook mensen die hun verbouwing gefinancierd hebben met een hogere hypotheek schakelen Krediet.nl in om onverwachte extra kosten te financieren met een lening. Dat was misschien niet nodig geweest als in eerste instantie gekozen was voor een hoger leen- of hypotheekbedrag.

Meer lenen dan nodig?

De AFM wil overkreditering voorkomen. Is het dan wel verstandig om meer te lenen dan je misschien nodig hebt? Daarover twee opmerkingen. Van overkreditering is sprake als je meer leent dan je inkomen toelaat. Bij het aangaan van een lening of een hypotheek wordt daar altijd streng naar gekeken. En ten tweede, als uiteindelijk blijkt dat je verbouwing toch minder duur is dan begroot, kun je het overgebleven geld gebruiken om de lening of de hypotheek tussentijds extra af te lossen. Bij een lening is dat boetevrij, bij een hypotheek moet je even navragen wat je mogelijkheden zijn.

Laat je adviseren

Extra verbouwingkosten zelf betalen is het voordeligst, maar niet altijd mogelijk. Je hebt dan een financiering nodig. Omdat er zoveel verschillende financieringsmogelijkheden zijn, doe je er goed een specialist te laten uitzoeken wat voor jou de beste keuze is. Dat geldt zowel voor de financiering van je verbouwing als voor een extra financiering vanwege hogere verbouwingskosten.