Kaag naar Suriname om irritaties over slavernijexcuses te sussen

Vicepremier Sigrid Kaag reist deze donderdag naar Suriname voor overleg over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Ze ontmoet een dag later (Nederlandse tijd) onder anderen president Chan Santokhi, parlementariërs en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Het kabinet is volgens ingewijden vooralsnog van plan om op 19 december excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Premier Mark Rutte geeft die dag een toespraak in het Nationaal Archief. De aanloop naar dat moment is volgens critici niet goed verlopen. Er zou overhaast te werk zijn gegaan, mensen uit voormalige Nederlandse koloniën en andere betrokkenen zouden te weinig gehoord zijn en er zijn zorgen of de manier waarop de excuses vorm krijgen wel aanvaard worden.

De afgelopen weken is in Nederland en daarbuiten overleg gevoerd over de kabinetsplannen om te voorkomen dat de excuses straks verkeerd vallen. Toch werd op het laatste moment nog besloten om Kaag als vicepremier naar Suriname te sturen. Ze zal daar de plannen naar eigen zeggen toelichten.

Een definitief besluit over de invulling van de 19e wordt vrijdag genomen tijdens de ministerraad, die normaal gesproken al ’s ochtends begint. Dat zal dus hoogstwaarschijnlijk al vastliggen zodra Kaag met de Surinaamse politici om tafel gaat. De vicepremier zal waarschijnlijk in Suriname wel nog even overleggen met minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) die maandag namens de Nederlandse regering spreekt in Paramaribo.

Er gaan ook kabinetsleden naar Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en de zelfstandige landen binnen het koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.