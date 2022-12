Kamer houdt veel zorgen over prijsplafond, maar gaat toch akkoord

De Tweede Kamer houdt veel zorgen en vragen over het prijsplafond voor stroom en gas dat in januari in werking zal treden. Het is “niet de meest briljante regeling ooit door de overheid bedacht”, erkende Henri Bontenbal (CDA). Desondanks steunt een meerderheid de regeling.

De Kamer kreeg pas deze week het 89 pagina’s tellende voorstel. De Raad van State wordt niet zoals normaal om advies gevraagd. SP, PVV en Kamerlid Omtzigt zijn het meest kritisch over het plan dat onder grote druk tot stand kwam. Omtzigt noemt het prijsplafond de “privatisering van de sociale zekerheid”.

Maar ook voorstanders (naast de coalitiepartijen onder meer de PvdA en GroenLinks) zijn zeker niet gerust over dit “onwijs complexe dossier”. Ze zijn bang dat bedrijven toch flinke overwinsten gaan maken. Verder maken ze zich zorgen over het toezicht en de controle op de regeling. Ze pleiten in dat kader voor een grotere rol voor de ACM.

Volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) wordt “diep in de boeken gekeken” van energieleveranciers om te voorkomen dat ze overwinsten maken. Bij de winstmarge wordt gekeken naar de laatste vier jaren waarbij het slechtste jaar mag worden weggestreept. Dat valt niet bij alle partijen goed.

Die vier jaar geven een representatief beeld van de winst, aldus de minister. Dat het slechtste jaar niet meetelt, komt omdat er jaren zijn geweest waarbij niet gesproken kan worden van een reguliere bedrijfsvoering onder meer door corona en de oorlog en Oekraïne. De antwoorden stelden PvdA en VVD niet echt tevreden.

In regeling zit een knip, namelijk voor en na de jaarafrekening die een klant ontvangt. Daardoor kan een deel van de mensen niet volledig profiteren van het prijsplafond. Volgens Jetten zal 95 procent van de huishoudens hier geen last hebben. Toch wil een meerderheid van de Kamer dat de minister gaat kijken of hier iets aan gedaan kan worden.

Het stoort de Kamer ook dat de regeling voor blokaansluiting er nog niet is. Jetten belooft die vrijdag naar de Kamer te sturen. Het gaat om 700.000 huishoudens die een gas-, warmte- of stroomaansluiting delen, zoals flats of studentenhuizen. Hun tegemoetkoming komt niet in januari, maar zal wel met terugwerkende kracht toegepast worden.

Het prijsplafond gaat gelden voor gasverbruik tot 1200 kuub en stroomverbruik tot 2900 kWh. Het gaat een jaar gelden en gaat volgens de huidige schatting meer dan 11 miljard euro kosten. Dat kan veel meer worden. Eerder stelde het kabinet dat het 23 miljard kan kosten en mogelijk zelfs 40 miljard. In het voorjaar wordt meer duidelijk, beloofde Jetten.

Uiteindelijk gaat de Kamer akkoord met de subsidieregeling die volgens D66 “verre van ideaal” is. Dat vindt ook de VVD. “Het is een onvolmaakt voorstel”, concludeerde Silvio Erkens (VVD). Tom van der Lee (GroenLinks) noemt het een “noodverband dat vrij grof is, maar hier zullen we het mee moeten doen”.