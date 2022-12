Kamer neigt naar steun pensioenwet, eigen voorstellen cruciaal

De Tweede Kamer is nog niet uitgepraat over de nieuwe pensioenwet, maar er lijkt genoeg steun voor het voorstel. De coalitiepartijen tonen zich al enige tijd voorstander van de wet, de oppositie is wat verdeeld. Sommige partijen zijn mordicus tegen. PvdA en GroenLinks, wier steun nodig is voor een meerderheid in de Eerste Kamer, vinden het nieuwe stelsel in de wet “een verbetering ten opzichte van het huidige stelsel”. Ze stemmen naar verwachting voor de wet. Voorwaarde is wel dat de voorstellen waarmee die partijen de wet proberen bij te sturen worden aangenomen.

Die aanpassingsvoorstellen (amendementen genoemd) en moties (opdrachten van de Kamer aan het kabinet) over het nieuwe pensioenstelsel zijn cruciaal. De Kamer stemt hier komende dinsdag over, terwijl de partijen pas twee dagen later een oordeel vellen over de wet. Normaal gesproken stemt de Kamer direct over een wet nadat over de amendementen is gestemd. Meer dan normaal zijn deze aanpassingsvoorstellen dus van belang voor de Kamer, die hier wat extra tijd voor neemt.

Sowieso zeggen sommige partijen “buikpijn” te hebben over de keuze voor of tegen de wet. Het oude pensioenstelsel is volgens velen niet langer houdbaar, maar de consequenties van zo’n grote sociale hervorming zijn moeilijk te overzien.

Het debat donderdag is vermoedelijk echt de laatste kans voor partijen om zich voor de stemming over de wet uit te spreken. Het kabinet wil graag voor de kerst een besluit van de Tweede Kamer hebben, zodat de wet in de Eerste Kamer voor de verkiezingen kan worden behandeld.

Uit het debat bleek dat voor coalitiepartijen VVD en D66 de deadline van 1 januari 2027 voor pensioenfondsen om over te stappen op het nieuwe stelsel niet heilig is. Partijen willen van pensioenminister Carola Schouten ook weten hoe hoog zij de kosten schat van de overstap naar een nieuwe manier van pensioen opbouwen. Schouten geeft later op donderdagavond antwoord.

Het nieuwe pensioenstelsel moet toekomstbestendiger zijn, is flexibeler en sluit volgens voorstanders beter aan op de arbeidsmarkt. Er komen individuele pensioenpotjes, en de uitkering kan bij goede beursresultaten eerder omhoog en bij tegenwind sneller omlaag. Uit belangrijke cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat gepensioneerden en werknemers “grosso modo” meer pensioen krijgen in het nieuwe stelsel. Het nieuwe systeem brengt wel meer risico’s met zich mee, benadrukt DNB.

De oppositie maakt zich daarnaast zorgen over de nieuwe manier van premie inleggen en het ‘invaren’ van pensioenfondsen in het nieuwe stelsel. Critici vrezen ook voor een oneerlijke herverdeling van de circa 1500 miljard euro aan pensioenvermogen.