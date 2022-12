Kamer steunt missie in Irak die bescheiden doelen heeft

De Nederlandse bijdrage aan de internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak kan tot eind volgend jaar worden voortgezet. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaf donderdag aan hier steun voor te geven. Een missie met “behapbare doelen”, aldus Alexander Hammelburg (D66).

De meeste uitgezonden militairen zijn belast met de bescherming van de internationale luchthaven bij Erbil in Koerdisch Noord-Irak. Deze taak wordt in juni stopgezet. Bondgenoten moeten het werk dan overnemen. Verder levert Nederland enkele tientallen militairen voor de NAVO en EU-missie, en voor de hervorming van de Koerdische veiligheidssector.

Het kabinet wil “zeer expliciet” zijn over de doelen van de bijdrage, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). In het verleden is de Kamer over een buitenlandse inzet nogal eens een rooskleuriger beeld voorgeschoteld dan de werkelijkheid. Dat bleek onlangs nog uit een rapport over de missie in Mali tussen 2014 en 2019.

In 2024 is de bedoeling dat Nederlandse militairen bij Bagdad worden ingezet voor beveiligingstaken. Dat gaat ook om zo’n 150 militairen. Dat zal echter gebeuren in het kader van de NAVO-missie. Ook wordt gekeken of Nederland de commandant van deze inzet kan leveren en wordt gedacht aan het sturen van transporthelikopters. Over deze mogelijke bijdrage wordt voor de zomer meer bekend.

De verlenging wordt naast de vier coalitiepartijen ook gesteund door onder meer GroenLinks en SGP, bleek donderdag tijden een debat. De plenaire afronding is volgende week. Dan wordt ook gestemd over de militaire bijdrage voor volgend jaar in Irak.