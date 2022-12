Mogelijk 600 vluchtelingen extra opgevangen op schepen Zaandam

In Zaandam worden mogelijk enkele riviercruiseschepen ingezet voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en van asielzoekers. Het is de bedoeling om ongeveer zeshonderd mensen twee jaar lang onder te brengen op de schepen.

De gemeente Zaanstad onderzoekt of het haalbaar is om de opvangschepen te regelen. In januari moet dit duidelijk zijn. De schepen zouden moeten aanmeren in de Nieuwe Zeehaven aan het Noordzeekanaal.

Zaanstad heeft al twee opvangschepen waar zo’n 650 asielzoekers zijn ondergebracht. Daarnaast vangt de gemeente ruim driehonderd vluchtelingen uit Oekraïne op. “Maar deze plekken zijn niet voldoende. Omdat er in heel Nederland een tekort is aan opvangplekken voor Oekraïners en asielzoekers uit andere landen, moeten er meer plekken komen”, aldus de gemeente.

Apeldoorn verhuist nog voor kerstmis honderden Oekraïners, die nu in drie sporthallen wonen, naar het bedrijvenpark Apeldoorn Noord. De gemeente heeft daar panden gehuurd waarin plaats is voor maximaal 450 mensen. In een parkeergarage zijn douches en toiletten geplaatst. De huisvesting blijft twee jaar beschikbaar met een mogelijke verlenging van nog een jaar, aldus de gemeente. In een hotel in Beekbergen worden 160 asielzoekers opgevangen. Die noodopvang is recent verlengd tot medio volgend jaar en kan dan eventueel nog een keer met een half jaar worden verlengd.

In het Groningse Pekela krijgt een opvanglocatie een nieuwe bestemming. Het verpleegcentrum Clockstede was sinds begin dit jaar een quarantainelocatie voor asielzoekers met het coronavirus. Vanaf begin 2023 worden er twee jaar lang zo’n 120 Oekraïense vluchtelingen opgevangen.