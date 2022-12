Nederland ontbiedt Iraanse ambassadeur om executies demonstranten

Nederland roept de Iraanse ambassadeur op het matje vanwege de executie van twee Iraanse demonstranten. Dat zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). De Tweede Kamer had per motie gevraagd de Iraanse ambassadeur “zo snel mogelijk” ter verantwoording te roepen. Duitsland deed dit eerder al.

Afgelopen maandag werd een man publiekelijk opgehangen nadat hij schuldig was bevonden aan “oorlogsvoering tegen God”. Naar verluidt zou hij ook twee leden van een paramilitaire militie hebben gedood. Vorige week donderdag werd een andere man geëxecuteerd. In Iran vinden massale betogingen voor vrouwenrechten plaats, die begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf in detentie nadat zij door de moraalpolitie was opgepakt. Zij zou haar hoofddoek te losjes hebben gedragen.

“Wij zien allemaal wat voor verschrikkelijks daar gebeurt “, zegt Hoekstra. “Dappere vrouwen en mannen die daar de straat op gaan, en tegelijkertijd heel hard optreden van het regime met de meest verschrikkelijke verhalen, tot executies van demonstranten aan toe. Dat kan absoluut niet door de beugel.”

Hoekstra gaat de ambassadeur om tekst en uitleg vragen en daarnaast “opnieuw onze afschuw uitspreken over wat in Iran gebeurt”. Hij benadrukt dat Nederland al maandenlang “bij herhaling” het Iraanse regime daarop aanspreekt, net als andere Europese landen. Nederland heeft ook samen met Duitsland en Frankrijk in Brussel aangedrongen op sancties tegen het Iraanse regime, benadrukt Hoekstra. Hij vindt ook dat die nog wel een tandje harder mogen, zonder te vertellen waar hij dan precies aan denkt.