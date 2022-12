Re-integratie veteranen verbeterd, zegt Veteranenombudsman

Bij Defensie is verbetering te zien als het gaat om de re-integratie van zieke of gewonde veteranen en militairen. Dat meldt de Veteranenombudsman. Die schreef eind 2018 dat er aanzienlijke knelpunten waren bij de re-integratie.

Zo was er sprake van een gebrek aan kennis bij leidinggevenden en werd de zieke medewerker vaak te laat overgedragen aan het speciale re-integratiecentrum van Defensie. Ook was er geen goede begeleiding van veteranen die naast hun ziekte of verwonding ook nog andere problemen hadden, zoals schulden, en die in een lang hersteltraject zaten. De veteranen en militairen om wie het ging, voelden zich aan hun lot overgelaten.

In het rapport uit 2018 deed de Veteranenombudsman een aantal aanbevelingen. Een groot deel daarvan heeft Defensie goed opgepakt, zegt hij nu na vervolgonderzoek. Wel moet de samenwerking met uitvoeringsinstantie UWV nog beter en moet het UWV begrijpelijker brieven naar de zieke medewerkers sturen.