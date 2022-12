Relatief kleine groep verwarde mensen zorgt voor veel politiewerk

De politie registreerde in de periode van 2017 tot en met 2021 886.000 incidenten waarbij mensen met verward gedrag waren betrokken. Naast overlast ging het regelmatig ook om ernstige misdrijven. Een relatief kleine groep was verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de incidenten, blijkt uit onderzoek naar incidenten met verwarde personen, waar de politie donderdag de uitkomsten van bekendmaakte.

De cijfers stegen de afgelopen jaren. Vorig jaar werden 130.000 incidenten met verwarde mensen geregistreerd. Dat is 11 procent meer dan in 2020.

Bij het onderzoek zijn 535.000 incidenten aan 187.000 unieke personen gekoppeld. Bij twee derde van het totale aantal meldingen gaat het om overlast. De meeste overlastgevers doen dat slechts een keer.

Zorgen zijn er bij de onderzoekers over ongeveer 65.000 mensen die verantwoordelijk waren voor tussen de twee en negen incidenten. Een groep van 10.000 mensen zorgt voor de meeste hoofdbrekens; zij hebben meer dan tien incidenten op hun naam staan.

Hoofdcommissaris Martin Sitalsing, portefeuillehouder verwarde personen bij de politie, roept op om naast de groep veelplegers meer te investeren in de groep van 65.000 mensen. “Om te voorkomen dat het echt misgaat. Dit vraagt iets van zorg en straf. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, want van veel kanten wordt om hulp aan politie en zorg getrokken. En onze capaciteit is schaars.”

Sitalsing pleit daarnaast voor structurele aandacht voor de groep van 10.000 extreme veelplegers. “Stel voor hen een gezamenlijk plan op, zoals dat nu ook gebeurt bij bijvoorbeeld kindermishandeling en huiselijk geweld.”

Bauke Koekkoek, lector onbegrepen gedrag aan de Politieacademie, benadrukt dat het om allerlei verschillende incidenten gaat. “Het is ernstig dat het aantal registraties niet daalt. Tegelijkertijd moeten we niet denken dat alle meldingen gaan over een gevaarlijke man op straat, zoals vaak wordt gesuggereerd. Het is van alles, van heel klein tot heel ernstig.”

Donderdag maakte minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie & Veiligheid bekend dat tot 2026 in totaal 59 miljoen euro extra beschikbaar komt om de samenwerking tussen het zorg-, sociaal- en veiligheidsdomein te intensiveren.