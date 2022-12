Surinaamse president heeft geen bezwaar tegen excuses Nederland

President Chan Santokhi van Suriname heeft geen bezwaar tegen slavernij-excuses van Nederland. Dat zei hij donderdagmiddag tijdens een vergadering van het Surinaamse parlement in Paramaribo. Suriname is nog altijd niet formeel geïnformeerd over het aanbieden van excuses.

Inmiddels zijn er vele gesprekken geweest over de slavernij-excuses en zijn standpunten uitgewisseld door verschillende partijen zoals het parlement en relevante maatschappelijke organisaties, stelt de president. Hij zei dat hij de Surinaamse inzichten gaat meegeven aan de Nederlandse regering en de koning.

‘’We willen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het slavernijverleden en excuses en dat alle betrokken partijen gehoord worden zodat er een goed beleid hiervoor wordt vastgesteld’’, aldus Santokhi die ook voorzitter is van de Caricom, de organisatie van de Caribische gemeenschap.

De Surinaamse president zei dat premier Mia Mottley van Barbados meer wilde weten over de manier waarop Nederland omgaat met de excuses. Ook Cuba toonde hiervoor interesse, zei Santokhi.