Tientallen meldingen van Nederlanders die in Peru vastzitten

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben tientallen Nederlanders in Peru zich gemeld omdat ze in de problemen zijn gekomen vanwege de politieke onrust in dat land. De meeste meldingen kwamen van Nederlanders die hun reis niet konden vervolgen omdat bijvoorbeeld vliegvelden zijn gesloten, meldt het ministerie donderdag.

Vanuit Machu Picchu, de bekendste trekpleister van het land, zijn er nog geen hulpverzoeken binnengekomen. Honderden toeristen zitten daar vast omdat de treinverbinding tussen de Inca-stad en de rest van het land plat ligt vanwege protesten.

In Peru is vorige week president Pedro Castillo afgezet en opgepakt. Hij probeerde het parlement te ontbinden om afzetting te voorkomen. De politicus wordt verdacht van corruptie. Sinds Castillo’s afzetting wordt er dagelijks door zijn aanhangers geprotesteerd. Zijn vervanger, vicepresident Dina Boluarte, heeft woensdag de noodtoestand afgeroepen om rust in het land te brengen.

Nederlanders in het Zuid-Amerikaanse land wordt aangeraden om zich te registreren voor de Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Zo weet het ministerie welke Nederlanders zich waar bevinden en hoe ze bereikt kunnen worden. Ook worden op de dienst de laatste ontwikkelingen in het land gemeld. Daarnaast adviseert het ministerie Nederlandse toeristen ook om zich te registreren bij het Peruaanse ministerie van Toerisme IPeru.

Het ministerie raadt reizen naar Peru af. Het reisadvies voor bijna het hele land is oranje. Voor het VRAEM-gebied (de Vallei van de rivieren Apurimac, de Ene en de Mantaro) in het midden van Peru geldt code rood.