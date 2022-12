Twee arrestaties in Den Haag na WK-verlies Marokko

In Den Haag is het rustig gebleven in de straten na het WK-verlies van Marokko, meldt een woordvoerder van de politie. Er zijn twee personen opgepakt, onder meer wegens het afsteken van zwaar vuurwerk. Maar verder was het een stuk kalmer “dan na de afgelopen wedstrijden”.

Honderden mensen kwamen na de verloren wedstrijd bijeen in de Haagse Stortenbekerstraat (Schilderswijk). Jongeren bedankten in een toespraak op straat onder meer de politie en buurtvaders. Er waren zeker honderden mensen aanwezig om hun waardering uit te spreken voor hun ploeg, nam een ANP-verslaggever waar.

Her en der liepen groepen door de straten, maar rond 23.30 uur waren de straten zo goed als leeg.