Van Huffelen geeft kabinetsreactie bij standbeeld Tula op Curaçao

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) spreekt maandag in het park Lucha di Libertad (Vrijheidsstrijd) op Curaçao over de rol die Nederland heeft gespeeld in het slavernijverleden. In het park staat een standbeeld van Tula, de leider van een slavenopstand in 1795. Hij werd in hetzelfde jaar geëxecuteerd door Nederland.

Na de verwachte excuses van de regering gaat Van Huffelen op Curaçao nader in op de verklaring die premier Mark Rutte in Den Haag zal uitspreken. Het kabinet reageert op het rapport ‘Ketenen van het Verleden’ van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. In het rapport dat anderhalf jaar geleden is aangeboden aan het kabinet wordt aangedrongen op erkenning, excuses en herstel voor het Nederlandse slavernijverleden.

Tula is op Curaçao in 2010 officieel benoemd tot nationale held. Hij is het symbool van de opstand tegen de slavernij. In 2013 verscheen een film over zijn leven met onder meer de Amerikaanse acteur Danny Glover en Jeroen Krabbé.

Op 19 december zijn verschillende Nederlandse kabinetsleden aanwezig op de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk (Curaçao, Aruba, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba) en in Suriname. Ze gaan ter plekke nader in op de reactie van de regering over het slavernijverleden.