Veertien aanhoudingen in Rotterdam na WK-verlies Marokko

De politie heeft woensdagavond veertien aanhoudingen verricht in Rotterdam na de door Marokko verloren WK-wedstrijd tegen Frankrijk. Volgens de politie gaat het vooral om het gooien van vuurwerk en belediging. Aan het einde van de avond verjoeg de Mobiele Eenheid groepjes jongeren van de West-Kruiskade en het Kruisplein in het centrum van de stad. Inmiddels is het weer rustig in de stad.

Jongeren staken op de West-Kruiskade en het Kruisplein vuurwerk af, blokkeerden de straat en gooiden enkele stenen naar de politie. Ook werd een omstander mishandeld. Het slachtoffer liep een gebroken neus op, meldde de politie.

De ME riep mensen op om weg te gaan. Buurtvaders en- moeders spraken de achterblijvende groep aan, maar zonder resultaat. Daarop ging de ME te voet in linie door de straat. Er zijn geen charges uitgevoerd, aldus de politie.

Kort na de door Marokko verloren wedstrijd was de sfeer nabij het Kruisplein lang gemoedelijk. Buurtvaders en -moeders in groene hesjes hielden de boel in de gaten. Op diverse plekken in de stad werd siervuurwerk afgestoken. Wel werden twee personen aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk.