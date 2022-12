Zorgvereniging: vraag naar ouderenzorg is niet bij te benen

Het aantal mensen dat wacht op een plek in een verpleeghuis stijgt sneller dan het aantal beschikbare plekken in verpleeghuizen. De wachtlijst groeit en Nederland is daar niet goed op voorbereid, zegt ActiZ, de branchevereniging van organisaties in onder meer verpleeghuiszorg en thuiszorg.

ActiZ reageert op een onderzoek dat Nieuwsuur donderdag naar buiten bracht. De redactie van het programma analyseerde de gegevens van het Zorginstituut Nederland. In januari stonden 2762 mensen op een wachtlijst voor een acute opname in een verpleeghuis, in november was dit gestegen naar 4737. Dat is een toename van 71,5 procent binnen een jaar.

“De groeiende wachtlijst voor verpleeghuiszorg verbergt veel onzichtbaar leed en laat zien dat we als samenleving onvoldoende zijn voorbereid op de nieuwe realiteit”, zegt de voorzitter van ActiZ, Anneke Westerlaken, in een verklaring. Nederlanders worden ouder, de samenleving vergrijst snel. Westerlaken: “De groeiende vraag naar zorg is praktisch niet bij te benen. Niet of nauwelijks in de thuiszorg en al helemaal niet in het verpleeghuis.”

ActiZ wil dat de politiek maatregelen neemt, waardoor mensen zo veel mogelijk thuis blijven wonen, zodat verpleeghuizen beschikbaar zijn “voor de mensen die deze zorg het meest nodig hebben”.