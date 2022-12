Afgezette president Peru blijft 18 maanden vastzitten

De vorige week afgezette en gearresteerde president van Peru, Pedro Castillo, blijft de komende 18 maanden in voorarrest zitten. Het Hooggerechtshof van het land besloot dat donderdag. De rechters gingen mee met de eis van de aanklagers omdat het risico bestaat dat Castillo anders ontsnapt. Hij vroeg na zijn arrestatie asiel aan in Mexico.

In Peru is sinds de dramatische politieke ontwikkelingen van vorige week de noodsituatie afgekondigd. Er wordt in tal van plaatsen gedemonstreerd tegen de arrestatie van de oud-president, die wordt verdacht van corruptie, rebellie en samenzwering. Hij probeerde het parlement te ontbinden in een poging onder zijn afzetting uit te komen.

Castillo’s opvolger Dina Boluarte roept al dagen op tot kalmte, maar demonstranten eisen dat Peru opnieuw naar de stembus trekt. Bij de protesten zijn volgens de autoriteiten al zeker acht mensen om het leven gekomen, tweehonderd anderen raakten gewond. Het terrein buiten de gevangenis waar Castillo vastzit wordt door demonstranten bezet.

Als Castillo wordt veroordeeld riskeert hij volgens de officier van justitie tot tien jaar gevangenisstraf. Hij deed in Mexico een asielaanvraag omdat hij naar eigen zeggen in Peru een “groot risico” loopt en daar “ongegrond vervolgd wordt”.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt intussen voor de “zeer onvoorspelbare” situatie in het Zuid-Amerikaanse land. Al tientallen Nederlanders hebben zich bij het ministerie gemeld omdat ze wegens de politieke onrust in de problemen zijn gekomen.