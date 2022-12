FNV dreigt met rechtszaak om covidregeling zorgmedewerkers

De FNV is niet te spreken over de manier waarop het kabinet een vergoeding wil regelen voor mensen die in de zorg werken en langdurige coronaklachten hebben opgelopen. De vakbond spreekt van een “keiharde vuist in het gezicht van de mensen wiens leven al verknald is” en dreigt naar de rechter te stappen.

Het coronavirus dook bijna drie jaar geleden op in Nederland. In die beginperiode raakte een onbekend aantal zorgmedewerkers besmet met het virus. Bij sommigen zijn die klachten nooit meer overgegaan. Ze raakten eerder dit jaar hun baan kwijt, omdat ze toen twee jaar lang ziek waren.

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) kondigde vrijdag aan dat ze volgende week met werkgevers gaat praten over een compensatie. Dat is bij de FNV in het verkeerde keelgat geschoten. De minister “wil dat werkgevers en vakbonden een regeling gaan uitwerken aan de cao-tafel. Terwijl de frontstrijders die tijdens de eerste coronagolf besmet zijn geraakt, geen werkgever meer hebben”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong. Als er op die manier een regeling komt, moeten andere zorgmedewerkers die vergoeding “gaan betalen van het geld dat eigenlijk voor loonsverhogingen bedoeld is”, aldus Jong.