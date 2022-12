Jetten kan hoogte compensatie blokverwarming nog niet toezeggen

Minister Rob Jetten (Energie) kan nog niet zeggen hoeveel energiecompensatie mensen met blokverwarming krijgen. Bewoners van bijvoorbeeld studentenhuizen of flats die een gas- of stroomaansluiting delen, krijgen nu niet de 190 euro compensatie die anderen wel ontvangen. Ook vallen zij nog niet onder het prijsplafond.

Jetten kan wel delen dat de ongeveer 700.000 huishoudens een “vergelijkbare” regeling krijgen, maar dat dit begin volgend jaar nog moet worden uitgewerkt. Eerst moet berekend worden hoe de doelgroep ongeveer evenveel voordeel krijgt als mensen onder het prijsplafond. Wel krijgen bewoners met een blokaansluiting het geld met terugwerkende kracht terug.

Hoeveel deze regeling gaat kosten in totaal, kan Jetten nog niet zeggen. Wel zegt hij dat het kabinet bereid is om “de portemonnee te trekken”. Het kostte ongeveer 3 miljard euro om huishoudens onder het prijsplafond in november en december alvast twee keer 190 euro te geven.

Bewoners die onder het prijsplafond vallen, betalen tot een bepaald verbruik de ‘oude’ energieprijs. Daarboven gelden de huidige tarieven. De regeling zal naar schatting ruim 13 miljard euro kosten en geldt voor heel 2023. Jetten hoopt in mei met voorstellen te komen voor meer gerichte steunmaatregelen in 2024.