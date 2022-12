Kaag en Santokhi: goed gesprek over beoogde excuses slavernij

Vicepremier Sigrid Kaag en de Surinaamse president Chan Santokhi hebben vrijdag een “goed en openhartig” gesprek gehad, in het kader van het voornemen van de Nederlandse regering om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Kaag zei dat na afloop in Paramaribo. Kaag brengt een bliksembezoek aan Suriname in verband met het uitgelekte plan van het kabinet, dat nog niet officieel is bevestigd.

Ook Santokhi toonde zich tevreden over het gesprek. “Als regering stellen we op prijs dat Nederland in de persoon van Kaag is gekomen om Suriname te informeren’’, aldus de president. Hij zei het wel jammer te vinden dat hij en zijn regering laat zijn geïnformeerd over de mogelijke excuses.

In antwoord op enkele vragen van journalisten zei Kaag dat ze naar Suriname is gekomen, omdat er misschien een verkeerd en onvolledig beeld was ontstaan over de “betekenisvolle boodschap” die de Nederlandse regering op 19 december bekend zal maken.

Kaag spreekt ook nog met de voorzitter van het parlement Marinus Bee en Dew Sharman, die voorzitter is van de commissie mensenrechten.

Later op de dag is er op de Nederlandse ambassade een persconferentie, waar Kaag nog een toelichting zal geven op haar gesprekken.