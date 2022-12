Kabinet: 20.000 extra opvangplekken nodig voor Oekraïners

Het kabinet gaat ervan uit dat het aantal Oekraïense vluchtelingen in Nederland de komende periode verder zal toenemen. Mogelijk zijn in juli 90.000 opvangplekken nodig, ruim 20.000 meer dan er nu beschikbaar zijn. Het kabinet overweegt Oekraïners die inkomen hebben, zelf mee te laten betalen aan hun opvang, meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

Nu het ernaar uitziet dat Oekraïense vluchtelingen naar Nederland blijven komen, vindt het kabinet het nodig om “participatie en zelfredzaamheid” van de vluchtelingen te bevorderen. Er wordt gewerkt aan allerlei plannen rond werk, onderwijs en het leren van de Nederlandse taal. Dat laatste is volgens Van der Burg belangrijk om mee te kunnen draaien in de samenleving, maar met nadruk ook voor kinderen die hier vriendjes moeten kunnen maken. De plannen moeten in de loop van volgend jaar duidelijk worden.

Niet alleen moet het aantal opvangplekken uitgebreid worden, de beschikbare plekken moeten ook beter om ze geschikt te maken voor een langduriger verblijf. Ook zegt het kabinet plannen te maken voor de terugkeer van Oekraïners “op het moment dat de veiligheidssituatie dat toelaat”. Omdat daar voorlopig geen sprake van is en er ook in Europa afspraken over gemaakt moeten worden, neemt het kabinet daar langer de tijd voor.

De plannen waar Van der Burg over schrijft, komen niet alleen uit zijn eigen departement. Ook de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken spelen volgens hem een rol. Zo kijkt het ministerie van SZW naar de positie van Oekraïners op de Nederlandse arbeidsmarkt en het ministerie van OCW naar hulp voor leerplichtige kinderen.