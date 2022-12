Kabinet wil meldtermijn doorrijder niet schrappen

Het kabinet ziet niets in de wens van de Tweede Kamer om een bestuurder van een voertuig die doorrijdt na een ongeval minder tijd te geven om zich vrijwillig bij de politie te melden. Zij hebben daarvoor 12 uur, maar de Kamer steunde deze zomer een motie van CDA en PVV om deze termijn te schrappen of te beperken tot drie uur met een verplichte bloedproef.

Doorrijden na een ongeval kan vooral voor bestuurders met een slok op voordelig zijn omdat binnen de gestelde twaalf uur alcohol uit het bloed kan verdwijnen, stelden CDA en PVV. Ook zou het steeds vaker voorkomen dat bestuurders doorrijden na een ongeval.

Het is volgens minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) onduidelijk hoe vaak dit misbruik plaatsvindt, schrijft ze aan de Kamer. Ook is het achteraf niet meer met zekerheid vast te stellen dat een bestuurder die is doorgereden ten tijde van het ongeval onder invloed was. “Het maakt daarbij niet uit of iemand zich binnen 12 uur of 3 uur alsnog meldt”, aldus de minister.

Verder kunnen er veel redenen zijn waarom iemand doorrijdt. Het ongeval werd niet opgemerkt of mensen vluchten in paniek. Voor dit soort gevallen is volgens de minister de termijn van 12 uur bedoeld. “Het stimuleert mensen om, als het besef komt dat er een ongeluk is geweest, zich alsnog te melden.” Ze wijst er ook op dat deze termijn niet geldt bij ernstige ongevallen waarbij iemand hulpeloos is achtergelaten.