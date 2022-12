Levenslang gestrafte Iliass K. wil nieuwe verklaringen afleggen

De tot levenslang veroordeelde crimineel Iliass K. wil in hoger beroep nieuwe verklaringen afleggen over de moordbende waarvan hij deel zou hebben uitgemaakt en zijn rol daarin. Ook is hij alsnog bereid een persoonlijkheidsonderzoek te ondergaan. Dat bleek vrijdag tijdens een voorbereidende zitting in de beroepszaak in de rechtbank op Schiphol.

K. (35) kreeg in januari, conform de eis, levenslang voor het aansturen van de moord op Alex Gillis in Zaandam (februari 2014), de ‘vergismoord’ op de onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam (juli 2014) en de liquidatie van vermeend huurmoordenaar Massod Amin Hosseini in Amsterdam-Osdorp (september 2014).

Volgens de rechtbank was hij daarnaast betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op een neef van Gillis en stond vast dat hij een spilfunctie vervulde in een bende die was voortgekomen uit de organisatie van de geliquideerde crimineel Gwenette Martha. Zijn rol was volgens de rechtbank “essentieel en onmisbaar”, zijn manier van optreden “meedogenloos, huiveringwekkend, nietsontziend en gewetenloos”.

K. beriep zich lange tijd op zijn zwijgrecht, tot vorig jaar mei de strafeis tegen hem werd uitgesproken en hij besloot alsnog een boekje open te doen. Hij bekende deel te hebben uitgemaakt van een bende en te hebben geweten van de moordplannen, maar zei geen actieve rol te hebben gehad bij de liquidaties.

De rechtbank noemde zijn verklaringen destijds “onvolledig en vooral afgelegd vanuit eigenbelang”, maar volgens zijn nieuwe advocaten is K. uit de school geklapt omdat zijn geweten begon te knagen en hij definitief wilde breken met zijn verleden. Het zwijgrecht was louter op advies van zijn toenmalige raadsman ingezet, stelden zij vrijdag.

Zij pleitten voor een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek om de ware motieven van K. bloot te leggen. Die voegde daar zelf aan toe aanvullende verklaringen te willen afleggen in de zaak rond de vergismoord op Eggermont en de nooit uitgevoerde aanslag op de neef van Gillis. Wat hemzelf en zijn advocaten betreft gebeurt dat achter gesloten deuren. Het Openbaar Ministerie geeft de voorkeur aan de openbaarheid van de rechtszaal.

Het hof hakt over dat punt en over het persoonlijkheidsonderzoek woensdag een knoop door. Het beslist dan ook over verzoeken die de advocaten van vijf medeverdachten in de zaak vrijdag deden. Een van hen is Roderick P., die eerder zeven jaar cel kreeg. Hij was lang voortvluchtig, maar is aangehouden in Colombia en wordt overgeleverd aan Nederland.