Militaire steun Nederland aan Oekraïne bereikt bijna miljard euro

De totale waarde van de militaire steun die Nederland heeft geleverd aan Oekraïne is opgelopen tot 987 miljoen euro, meldt Defensieminister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer.

Het gaat om 697 miljoen euro aan materieel, een militair steunpakket van 120 miljoen euro en een bijdrage van 100 miljoen die in het International Fund for Ukraine wordt gestopt. Ook draagt Nederland 25 miljoen euro bij aan een NAVO-fonds voor militaire steun aan het door Russisch geweld geteisterde land. Dat fonds is bedoeld om brandstof, kleding en medische spullen mee te betalen.

De geleverde steun heeft effect op de gereedheid van de Nederlandse militairen, maar die is nog altijd acceptabel volgens de minister.