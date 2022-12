Minister Kaag in Suriname voor gesprekken over excuses slavernij

De Nederlandse vicepremier Sigrid Kaag is donderdag rond 19.30 uur plaatselijke tijd in Suriname aangekomen voor een bliksembezoek aan president Chan Santokhi en zijn regering. Kaag is naar Suriname gekomen om daar de regering en relevante organisaties bij te praten over het aanbieden van excuses voor de slavernij. Op vliegveld Zanderij is de minister verwelkomd door de Surinaamse minister Krishna Mathoera van Defensie en de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan.

De komst van Kaag heeft te maken met het voornemen van de Nederlandse regering komende maandag excuses voor de slavernij aan te bieden. Kaag, die ook minister van Financiƫn is, is met een kleine delegatie naar Suriname afgereisd. Vrijdagochtend zal ze als eerste een gesprek hebben met president Santokhi. Daarna volgen gesprekken met de voorzitter van het Surinaamse parlement Marinus Bee en met Dew Sharman die voorzitter is van de mensenrechtencommissie in het land.