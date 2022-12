OM eist zeven jaar cel tegen ex-advocaat en neef Taghi

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een celstraf van zeven jaar geëist tegen de ex-advocaat en neef van vermeend topcrimineel Ridouan Taghi. De 39-jarige Youssef T. zou volop betrokken zijn geweest bij de misdaadorganisatie van Taghi, toen hij hem enkele maanden bijstond als advocaat. Taghi (44) zit in voorarrest in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. “Youssef was de onmisbare schakel, de flessenhals, de onmisbare tweede man”, aldus de officier van justitie.

Vanaf maart 2021 bezocht T. zijn gedetineerde neef vele malen. Na enige tijd werd volgens het OM duidelijk dat de twee in de EBI heel andere dingen bespraken dan reguliere kwesties en werd er in het diepste geheim een onderzoek gestart. Taghi zou onder meer gewelddadige uitbraakplannen met zijn neef hebben besproken. Het OM vreest dat – mocht dit plan daadwerkelijk tot uitvoer zijn gekomen – “dit niet had kunnen plaatsvinden zonder dat er slachtoffers waren gevallen”.

Ook werd het alternatieve ontsnappingsplan besproken om adresgegevens van medewerkers van de EBI te achterhalen. “Angstaanjagend”, aldus de officier. “Hiermee waren meer dan deze vier mensen in extreem gevaar.”

Daarnaast zou T. tal van berichten van Taghi naar buiten hebben gesmokkeld en hem berichten van veronderstelde handlangers buiten de gevangenismuren hebben bezorgd. Op die manier kon Taghi – volgens het OM de absolute leider van de groep – vanuit de cel zijn vermeende criminele organisatie kon blijven aansturen.

De officier sprak van een “ontwrichtende” strafzaak. “Een advocaat hoort integer te zijn.”

Youssef T. heeft de grote rol die het OM hem toedicht altijd ontkend. Hij was naar eigen zeggen enkel “boodschappenjongen”. Dat herhaalde hij woensdag, tijdens de eerste zittingsdag in deze zaak in de Amsterdamse rechtbank. Hij zou tegen zijn zin in het criminele web van Taghi zijn gezogen. “Millimeter voor millimeter”, zei hij, “het was een sluipend gif”. De druk was groot en er leek geen uitweg te zijn.

De voormalig advocaat werd op 8 oktober vorig jaar tijdens een bezoek aan Taghi gearresteerd en zit sindsdien vast. In aanloop naar zijn arrestatie heeft justitie een paar bezoeken heimelijk gefilmd en afgeluisterd.

Tegen Taghi is in juni in het omvangrijke liquidatieproces Marengo een levenslange celstraf geëist. De uitspraak in die zaak wordt volgend najaar verwacht. In de zaak tegen T. staat het vonnis gepland op 23 januari.