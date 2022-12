Onderzoek: geen verband dood man en politieoptreden Franeker

Er is geen verband tussen het overlijden van een man in de zomer van dit jaar in Franeker en het optreden van de politie, zo meldt het Openbaar Ministerie. Agenten gingen de bewuste 1 juli naar zijn huis aan de Franciscushof in de Friese plaats na een verzoek om ondersteuning bij hulpverlening.

Eerder werd al bekend dat agenten pepperspray en een stroomstootwapen hebben gebruikt omdat de man zich hevig zou hebben verzet. “Bij het incident is de man onwel geworden, waarop vervolgens politieambtenaren en ambulancepersoneel hem hebben gereanimeerd. Helaas zonder succes”, aldus het OM.

Dat er geen verband is tussen zijn dood en het optreden van de politie wordt mede op basis van onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) geconcludeerd. “Hiermee is de zaak beĆ«indigd.”